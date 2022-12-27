Платье по цене годовой пенсии: жена Игоря Николаева блеснула прелестями в дорогом откровенном наряде

По Новый год звездные модницы спешат нарядиться, чтобы затмевать собой всех вокруг на светских раутах. Вот и молодая жена Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова решила выделиться. Она облачилась в дорогое черное платье, успевшее прежде стать причиной скандалов в свете.

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Черный наряд с оголенными плечами и лифом, стилизованным под бюстье, вырезы под грудью, ошеломительный разрез до самой критической точки бедра – платье поистине впечатляющее. И на Проскуряковой сидит достойно. Только вот оно ранее уже становилось причиной скандалов. Ксения Собчак выгуливала такое же, а фигуристке Евгении Медведевой и вовсе посоветовали его сдать обратно.

Дело в том, что простые смертные позволить себе такой шикарный предмет гардероба едва ли могут. Звездный блогер Лена Миро назвала ему цену – годовая пенсия. Потому что стоимость платья бренда Khaite превышает 200 тысяч рублей.