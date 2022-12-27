Вот так сидится на двух стульях: Нетребко похвасталась роскошной жизнью в Европе

Звезда оперной сцены Анна Нетребко в этом году отвернулась от России ради выступлений в Европе. Поступок певицы там оценили и предоставили ей возможность зарабатывать на разных сценах Старого Света. Сама дива так и заявляла, что готова усидеть на двух и, если потребуется, даже на трех стульях. Но на ее карьере в России после этого заявления был поставлен крест.

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Сама Нетребко не сильно огорчается – сидеть на нескольких стульях ей, судя по всему, комфортно. Потому что в ее соцсетях стало еще больше показухи в виде роскошной жизни, путешествий и выступлений.

И даже в Рождество у нее это получается – Нетребко давно отмечает праздник по католическим канонам. Праздник она сделала не уютным и добрым, а вычурным и кричащим – в своих апартаментах в Вене она закатила настоящий пир. Богатые деликатесы и яства на столе соседствовали с богатым декором в виде подсвечников, дорогой посуды, ростовых кукол.