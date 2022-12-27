Кудрявцева облачила пышное декольте в сеточку с бриллиантами: блестит, переливается

Телеведущая Лера Кудрявцева в свои 51 год выглядит значительно молодо. Звезда экрана следит за фигурой, и ее параметры вызывают зависть у ровесниц – точеная фигура и эффектные формы знаменитость подчеркивает не стесняясь.

На съемках нового выпуска «Суперстар. Возвращение» Кудрявцева позировала для селфи в белом жакете, под который надела сетчатый топ с инкрустацией под бриллианты. Переливающиеся под светом софитов камни привлекали дополнительное внимание к пышному декольте звезды.