Агата Муцениеце в одной сорочке блеснула грудью без лифчика в постели: «кнопочки» игриво торчат

На днях Агата проболталась, что встречается с новым бойфрендом. Пока она не уверена, что эти отношения серьезные. Однако актриса стала чаще публиковать смелые фото и носить более женственные наряды. На этот раз она решила поделиться первыми кадрами.

Муцениеце в шелковой сорочке предстала в постели. Она засветила свои прелести без лифчика. Артистка намазалась кремом, чтобы кожа стала бархатной.

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