Агата Муцениеце в одной сорочке блеснула грудью без лифчика в постели: «кнопочки» игриво торчат

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она не скрывает, что всегда хотела стать успешной. А вот семью актриса построила, хоть и не мечтала об этом. У нее растут двое детей от Павла Прилучного. Они неожиданно развелись в 2023 году. И до недавнего времени звезда умалчивала о своей личной жизни.
На днях Агата проболталась, что встречается с новым бойфрендом. Пока она не уверена, что эти отношения серьезные. Однако актриса стала чаще публиковать смелые фото и носить более женственные наряды. На этот раз она решила поделиться первыми кадрами.
Муцениеце в шелковой сорочке предстала в постели. Она засветила свои прелести без лифчика. Артистка намазалась кремом, чтобы кожа стала бархатной.
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Примечательно, что Агата была без макияжа. Многие поклонники восхитились тем, как выглядит экс-жена Прилучного. «Какая нежная», «Ох, какие соблазнительные виды», «Уверена, Прилучный осознает до боли кого он потерял!», «Очень смело», «Видно ваши прелести», «О-ля-ля, вы прекрасна», — стали писать подписчики.