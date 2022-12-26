Клава Кока в крохотном платье с дыркой в пикантном месте блеснула своим декольте: Дава засмущался

Клава Кока за последние пять лет смогла прославиться. Ее армия поклонников только растет. Блондинка выпускает заводные песни. Она также не боится ярких образов. В последнее время артистка зачастую ездит на съемки, для которых выбирает необычные луки. И недавно завершились съемки шоу «Маска. Танцы».
Примечательно, что Клава отметилась в мини-платье цвета фуксии и туфлях в студии. Она встретилась с Давой, который, как оказалось, скрывался в костюме Щетки. Певица несколько месяцев наблюдала за тем, как он танцевал на сцене. На этот раз они даже запечатлелись вместе. Кока блеснула своим декольте в дырке на платье в виде сердечка. Блогер засмущался и стал смеяться.
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Клава очаровала всех в студии. А поклонники признались, что она выглядела как современная Барби. «Ну что за девочка», «Это декольте влюбляет в себя», «А вы там задали жару», «Дава стал пунцовым», «Рядом с вами сложно стоять», «Ох, что за шаловливое платье», «Как вы шикарно выглядите», — стали писать в Сети.