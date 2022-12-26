Клава Кока в крохотном платье с дыркой в пикантном месте блеснула своим декольте: Дава засмущался

Примечательно, что Клава отметилась в мини-платье цвета фуксии и туфлях в студии. Она встретилась с Давой, который, как оказалось, скрывался в костюме Щетки. Певица несколько месяцев наблюдала за тем, как он танцевал на сцене. На этот раз они даже запечатлелись вместе. Кока блеснула своим декольте в дырке на платье в виде сердечка. Блогер засмущался и стал смеяться.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».