«Я люблю колбасу»: пополневшая Бузова обнажила свою «сдобу» в бане, не стесняясь мужчин

Ольга Бузова уже давно стала знаменитостью. Она не скрывает, что зарабатывает большие деньги. Примечательно, что артистка в последнее время часто выходит в свет. Она выбирает пикантные образы, несмотря на то, что так и не похудела. Телеведущая не перестает баловать себя вкусной едой в ресторанах.
В декабре у Ольги особенно много съемок. Но она успевает отдыхать. Недавно артистка посетила шоу Татьяны Навки. А вот 26 декабря она приехала в баню, где повеселилась с подругами. Телеведущая предстала в купальнике с лифом-бандо. Она сверкнула своим бюстом. А вот бедра Бузова прикрыла полотенцем.
«Не получилось похудеть к Новому году, но я очень надеюсь на баню. Я поправилась. Я больше не ем! Я делала опрос, многие поправились. Я просто люблю колбасу», – призналась звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Ольга. Однако многие удивились тому, что она не прикрылась, когда в бане оказались мужчины-музыканты.
«Какая раскованная», «Ну поправилась знатно», «Прикрыла жирочки?», «Вот это вид», «Животик рыхлый стал, как обидно», «Уже не смешно», «Вот и колбаска отложилась», — стали писать в Сети.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды