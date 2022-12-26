«Я люблю колбасу»: пополневшая Бузова обнажила свою «сдобу» в бане, не стесняясь мужчин

В декабре у Ольги особенно много съемок. Но она успевает отдыхать. Недавно артистка посетила шоу Татьяны Навки. А вот 26 декабря она приехала в баню, где повеселилась с подругами. Телеведущая предстала в купальнике с лифом-бандо. Она сверкнула своим бюстом. А вот бедра Бузова прикрыла полотенцем.

«Не получилось похудеть к Новому году, но я очень надеюсь на баню. Я поправилась. Я больше не ем! Я делала опрос, многие поправились. Я просто люблю колбасу», – призналась звезда.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».