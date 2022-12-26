«Какой Тимур заботливый!»: Валентина Иванова помиловалась с Тимати на публике

Возлюбленная Тимати — модель Валентина Иванова — поделилась трогательными моментами своих романтических отношений.
Пока хейтеры приписывают Тимати роман с новыми успешными девушками, Иванова наслаждается компаний одного из самых завидных холостяков российского шоу-бизнеса.
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Недавно Иванова появилась с Тимати на открытии столичного ресторана. Длинноногая красавица выбрала лаконичный образ для ужина: замшевые ботфорты и вязаное платье по фигуре.
В ресторане Валентина Иванова позировала за столиком, демонстрируя роскошный вырез на спине. А в это время к ней подошел Тимати и красиво подал блюдо.
Все это было запечатлено на видео, которое опубликовала сама Валентина.
«Какой Тимур заботливый!», Очень красивая пара!», «Какая женщина рядом с Тимуром!» — восхитились влюбленными поклонники.