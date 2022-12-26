Женя Брик и Олег Янковский — умерли! Фильму «Стиляги» исполнилось 14 лет

Фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского получил четыре премии «Ника», став одним из любимых у зрителя. Многие до сих пор пересматривают музыкальную ленту с элементами мюзикла. И это при том, что «Стилягам» уже минуло 14 лет. А кого-то из актеров уже нет среди нас...
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Ушла из жизни Евгения Брик, ей было всего 40 лет. Она скончалась в феврале 2022 года. У актрисы осталась дочка Зоя от режиссера Валерия Тодоровского. Звезда «Стиляг» до последнего скрывала тяжелый недуг, продолжая сниматься в кино. Последней ее картиной стал сериал «Никто не узнает» с Кириллом Сафоновым.
Евгения Брик с дочкой Зоей. Фото: личный архив
Ушел из жизни и Олег Янковский. Он сыграл отца стиляги Фреда, этот образ воплотил на экране Максим Матвеев. И в отличие от других актеров ему не пришлось петь, зато Олег Иванович мастерски танцевал, вспоминая о потерянной юности. Разумеется, для легендарного артиста роль дипломата была лишь одной из череды успешных экранных образов.
Олег Янковский сыграл отца Фреда. Фото: кадр из фильма «Стиляги»
Здоровье артиста резко ухудшилось в 2008 году. У звезды фильма «Тот самый Мюнхгаузен» диагностировали сначала ишемическую болезнь сердца, а потом и запущенный рак поджелудочной. В мае 2009 года 65-летнего актера не стало.
По материалам «СтарХита».