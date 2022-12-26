Женя Брик и Олег Янковский — умерли! Фильму «Стиляги» исполнилось 14 лет

Фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского получил четыре премии «Ника», став одним из любимых у зрителя. Многие до сих пор пересматривают музыкальную ленту с элементами мюзикла. И это при том, что «Стилягам» уже минуло 14 лет. А кого-то из актеров уже нет среди нас...

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Ушла из жизни Евгения Брик, ей было всего 40 лет. Она скончалась в феврале 2022 года. У актрисы осталась дочка Зоя от режиссера Валерия Тодоровского. Звезда «Стиляг» до последнего скрывала тяжелый недуг, продолжая сниматься в кино. Последней ее картиной стал сериал «Никто не узнает» с Кириллом Сафоновым.