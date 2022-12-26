Каролина Севастьянова в белом платье с разрезом игриво оголила бедро: когда не надела трусики

Каролина Севастьянова уже давно не участвует в соревнованиях. Она завершила карьеру, когда стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. Теперь Каролина все чаще путешествует. Примечательно, что она недавно приехала в Монако. Звезда рассталась с бойфрендом, поэтому все чаще выкладывает пикантные фото в Сеть.
В последнее время Каролина все чаще делится кадрами, на которых позирует в купальнике. Хоть она и завершила карьеру, гимнастка держит себя в форме. На этот раз чемпионка поделилась личным фото, сделанным в уборной. Севастьянова позировала в белом трикотажном платье. Она скинула лямку, оголив плечико. Звезда игриво засветила бедро благодаря разрезу.
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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды
Поклонники заметили, что у Каролина не было белья под нарядом. Отсутствие лифчика придало пикантности. Многие осыпали ее комплиментами.
«Какая вы женственная», «Фигура бесподобная», «Какая вы красотка», «Это бесподобно», «Я любуюсь вами», «Ой, совсем без белья?», «Как соблазнительно выглядывает бедро», — стали писать подписчики.