Каролина Севастьянова в белом платье с разрезом игриво оголила бедро: когда не надела трусики

В последнее время Каролина все чаще делится кадрами, на которых позирует в купальнике. Хоть она и завершила карьеру, гимнастка держит себя в форме. На этот раз чемпионка поделилась личным фото, сделанным в уборной. Севастьянова позировала в белом трикотажном платье. Она скинула лямку, оголив плечико. Звезда игриво засветила бедро благодаря разрезу.

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