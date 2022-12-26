Модная шуба, роскошные украшения: Бородина показала дорогостоящие подарки, которые получила ее семилетняя дочка

Ксения Бородина является одной из самых известных персон в Росси. Она ведет шоу «Дом-2» уже больше 18 лет. Ей удалось стать богатой и знаменитой. Примечательно, что у нее растут дочки: Маруся от первого брака и Теона от второго мужа Курбана Омарова. На днях она отметила день рождения младшей наследницы.
После уютного домашнего вечера Ксения также закатила вечеринку для именинницы. На празднике были даже звезды. Но Теона грустила, так как папа не приехал, чтобы ее поздравить. Однако ей подняли настроение, когда дело дошло до распаковки подарков.
Девочка стала раскрывать пакеты и коробки. Ей подарили роскошную шубку розового цвета. Наряд дорогого бренда ей пришелся по душе. Теона понравились и разные игрушки от плюшевого единорога, которого нужно самому сделать, до настольных игр.
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Также имениннице подарили пуховики известных брендов и бальные платья. Особенно сильно ей понравилась цепочка и сережки, которые ей презентовали. Бородина сразу предложила надеть украшения.
Теона пришла в восторг от костюма с мини-юбкой, которую сразу собралась взять с собой в поездку на море. Распаковка длилась несколько часов. В комнате были пакеты из разных магазинов, в том числе из ЦУМа. У нее появились новые сумки и купальники разных брендов.
Теона Омарова. Фото: соцсети звезды