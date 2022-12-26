Модная шуба, роскошные украшения: Бородина показала дорогостоящие подарки, которые получила ее семилетняя дочка

После уютного домашнего вечера Ксения также закатила вечеринку для именинницы. На празднике были даже звезды. Но Теона грустила, так как папа не приехал, чтобы ее поздравить. Однако ей подняли настроение, когда дело дошло до распаковки подарков.

Девочка стала раскрывать пакеты и коробки. Ей подарили роскошную шубку розового цвета. Наряд дорогого бренда ей пришелся по душе. Теона понравились и разные игрушки от плюшевого единорога, которого нужно самому сделать, до настольных игр.

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