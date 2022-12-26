Тодоренко в купальнике закинула ногу за голову, бесстыдно засветив зону бикини: всех лишила дара речи

Поклонники восхитились тем, как выглядела Регина недавно, когда она в платье вышла в свет. Телеведущая предпочитает подчеркивать постройневшую фигуру. А вот 26 декабря она выложила кадры, которые ошарашили публику.

На них Тодоренко предстала в короткой шубе, которую распахнула, показав фигуру в купальнике. При этом она решила сделать шпагат, эффектно закинув ногу за голову. Звезда продемонстрировала зону бикини.

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