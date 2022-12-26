Тодоренко в купальнике закинула ногу за голову, бесстыдно засветив зону бикини: всех лишила дара речи

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она раньше вела передачи, а теперь все чаще появляется в проектах в качестве члена жюри. В этом году телеведущая также снова стала мамой. Однако в декретном отпуске она была всего месяц. Звезда теперь регулярно появляется на съемках с сыновьями.
Поклонники восхитились тем, как выглядела Регина недавно, когда она в платье вышла в свет. Телеведущая предпочитает подчеркивать постройневшую фигуру. А вот 26 декабря она выложила кадры, которые ошарашили публику.
На них Тодоренко предстала в короткой шубе, которую распахнула, показав фигуру в купальнике. При этом она решила сделать шпагат, эффектно закинув ногу за голову. Звезда продемонстрировала зону бикини.
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Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды
Многие посчитали кадры слишком вызывающие. Другие отметили, что у Регины хорошая растяжка.
«Боги, что происходит?», «Как неприятно на это смотреть», «Я в ужасе от этих фото», «Ого, какой размах ноги», «Просто богиня», «В отличной форме», «Скромность украшает, вы в курсе?», «Что это за веселье? Регина, не надо так», — написали звезде.