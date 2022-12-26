«Как хочется пожить... Время уходит безвозвратно!»: Нагиев со щетиной вышел на связь после 8-месячного молчания

Дмитрий Нагиев, можно сказать, пропал со всех радаров. Шоумен буквально стал затворником. С поклонниками в соцсетях общается крайне редко. За последние восемь месяцев, с апреля, телеведущий не появлялся в своем микроблоге, решив отойти в сторону от всего происходящего.

В предновогоднюю неделю Нагиев записал свежий видеоролик для поклонников, заверив их в своей преданности. Также шоумен пожелал всем своим подписчикам счастья в Новом году.

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