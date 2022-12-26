Татьяна Навка запечатлелась со своими повзрослевшими дочками: сестренки оделись в одном стиле

На днях состоялась премьера постановки «История любви Шахерезады». Примечательно, что Навка исполнила главную роль. С ней на льду выступили Петр Чернышев, а также другие известные фигуристы. Пришел поддержать жену Дмитрий Песков, который привел дочку Надежду.

Малышка была в свитере и модных джинсах клеш. Не стала пропускать премьеру и старшая дочка чемпионки, Саша Жулина. Она тоже оделась в стиле кэжуал.

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