Семейный вечер: Кейт Миддлтон в оливковом пальто и шляпке привела своих детей на рождественскую службу в церковь

Примечательно, что 25 декабря Миддлтон и принц Уильям отправились в церковь на рождественскую службу. Король и королева-консорт с родными традиционно в эти дни находятся в поместье Норфолк в Сандрингеме. Впервые Рождество семья встретила без королевы Елизаветы II.

Для такого случая Кэтрин облачилась в приталенное пальто оливкового цвета с нагрудными карманами. Наряд дополнила шляпка с пером. В Сандрингеме пара предстала со своими детьми.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».