Семейный вечер: Кейт Миддлтон в оливковом пальто и шляпке привела своих детей на рождественскую службу в церковь

Кейт Миддлтон уже давно стала частью британской королевской семьи. Она состоит в браке с принцем Уильямом больше 10 лет. У пары растут трое наследников: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. У супругов есть масса обязанностей. Недавно они встречали гостей в Букингемском дворце, где прошел светский раут.
Примечательно, что 25 декабря Миддлтон и принц Уильям отправились в церковь на рождественскую службу. Король и королева-консорт с родными традиционно в эти дни находятся в поместье Норфолк в Сандрингеме. Впервые Рождество семья встретила без королевы Елизаветы II.
Для такого случая Кэтрин облачилась в приталенное пальто оливкового цвета с нагрудными карманами. Наряд дополнила шляпка с пером. В Сандрингеме пара предстала со своими детьми.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: соцсети звезды
Принцессу Шарлотту нарядили в пальто оттенка бургунди, а принц Джордж отказался от верхней одежды в пользу классического костюма. Он был одет как папа. Многие были очарованы маленьким принцем Луи. Он уверенно шагал в шортах с длинными носками, как и приписывают традиции. Публика тепло встретила королевскую семью.
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми. Фото: соцсети звезды