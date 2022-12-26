Кока в сливочном мини-платье не скрыла свои аппетитные формы перед Макаровым: поманила прелестями

На съемках Клава щегольнула в сливочном платье. Короткий наряд туго облегал ее соблазнительные формы. Певица предпочла оголить стройные ноги. Она блеснула красотой фигуры перед Вячеславом Макаровым. При этом ей удалось удивить Наталью Медведеву, которая открыла рот. Примечательно, что Кока кокетливо улыбалась, не пряча своих прелестей.

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