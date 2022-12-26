Кока в сливочном мини-платье не скрыла свои аппетитные формы перед Макаровым: поманила прелестями

Клава Кока уже давно выступает на сцене. Она смогла завоевать любовь публики. Блондинка регулярно дает концерты. Она не боится экспериментировать с нарядами. Певица зачастую выбирает пикантные образы. Она ищет себе жениха, поэтому зачастую старается выглядеть броско. Звезда на этот раз нарядилась для съемок в шоу.
На съемках Клава щегольнула в сливочном платье. Короткий наряд туго облегал ее соблазнительные формы. Певица предпочла оголить стройные ноги. Она блеснула красотой фигуры перед Вячеславом Макаровым. При этом ей удалось удивить Наталью Медведеву, которая открыла рот. Примечательно, что Кока кокетливо улыбалась, не пряча своих прелестей.
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Клава Кока и Вячеслав Макаров, Наталья Медведева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие посчитали, что наряд выгодно подчеркнул ее фигуру.
«Ой, какая аппетитная», «Вроде наряд закрытый, а так соблазнительно», «Ваша фигура — конфетка», «Просто сладкая девочка», «Снова сразили всех», «По фото видно, как вы засмущали Даву», «Наташа потеряла челюсть от удивления», — стали писать пользователи Сети.