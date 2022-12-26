«Шок, боль»: Алсу раздавлена смертью Александра Шевченко

Алсу и Александр Шевченко

Алсу и Александр Шевченко. Фото: соцсети звезды

Певица тяжело переживает смерть смерть Александра Шевченко, который написал для нее главный хит.

Алсу больше 20 лет выступает на сцене. Она прославилась, когда была совсем юной, исполнив хит «Зимний сон». 26 декабря умер музыкант Александра Шевченко, который подарил ей эту песню. Новость о его смерти журналистам подтвердил друг музыканта, экс-продюсер группы «Зодчие» Александр Пономарев. Он узнал о смерти артиста от его дочки. 

Примечательно, что Алсу была подавлена, когда узнала о случившемся. Она поделилась личными кадрами, на которых запечатлена с Шевченко. Певица не стала утаивать, что едва нашла силы, чтобы написать пост. 

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«Шок, боль… Не знаю, как передать все, что сейчас на душе.. Сижу в полной растерянности, не могу собраться и написать слова. Не верю. Не могу поверить… Сегодня не стало нашего Александра Шевченко.

Саша — замечательный человек, Талант от Бога, добрый и отзывчивый, душа компании, автор моих лучших песен («Зимний сон», «Весна», «Иногда», «Вместе и навсегда», «Осень», «Вчера», «Все равно», «Первый снег», «Я только звук в мелодии любви»).

Помню первую нашу встречу 24 года назад и никогда не забуду наши веселые посиделки, зажигательные концерты, сердечные разговоры, дороги и сотни часов, проведенных вместе… Спасибо судьбе за встречу с таким человеком. Покойся с миром, дорогой Сашенька», — написала звезда.

Алсу и Александр Шевченко. Фото: соцсети звезды

По некоторым данным, Шевченко собирался на рыбалку, когда ему стало плохо. По неподтвержденной информации, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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