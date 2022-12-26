«Шок, боль»: Алсу раздавлена смертью Александра Шевченко

Примечательно, что Алсу была подавлена, когда узнала о случившемся. Она поделилась личными кадрами, на которых запечатлена с Шевченко. Певица не стала утаивать, что едва нашла силы, чтобы написать пост.

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