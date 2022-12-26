Постройневшая Пегова в платье миди с воротником «Клодин» появилась на красной дорожке: талия стала осиной

Для красной дорожки Пегова решила облачиться в лаконичный и женственный лук. Она предстала в платье миди каштанового цвета с кружевным воротником «Клодин». Актриса подчеркнула свою постройневшую фигуру. Она показала осиную талию. Ирина дополнила лук отинками в тон. Волосы она аккуратно присобрала.

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