Жигунов признался, какого он на самом деле мнения о Боярском

Михаил Боярский 26 декабря празднует свой день рождения. Своим мнением относительно актера поделился Сергей Жигунов.

«Для меня он человек, состоящий из двух половинок. С одной стороны, он мой партнер: мы играли в трех картинах и просто много общались в жизни. Он мой партнер, он мой старший товарищ. Я его очень люблю как человека. Не смею назвать другом в силу разности возраста и масштаба актерского успеха.

С другой стороны, конечно же, он для меня и герой многих фильмов моей юности. Я его зритель. У меня «биполярное расстройство» относительно Боярского, потому что, с одной стороны, я его зритель, а с другой — его партнер», — признался Жигунов.