Стало известно, как политическая позиция Ахеджаковой влияет на ее работу в театре

Сведения о том, что Лия Ахеджакова не получает ролей в театре из-за своей политической позиции, не получили подтверждения: источник в «Современнике» уверяет, что это не так. По словам источника, на самом деле Ахеджакова выходит на сцену в трех спектаклях, но сейчас в «Современнике» идут другие постановки — из новогоднего репертуара.