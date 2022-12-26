Стало известно, как политическая позиция Ахеджаковой влияет на ее работу в театре

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

Лия Ахеджакова. Фото: Global Look Press

На самом деле актриса не выходит на сцену вовсе не из-за своих убеждений.

Сведения о том, что Лия Ахеджакова не получает ролей в театре из-за своей политической позиции, не получили подтверждения: источник в «Современнике» уверяет, что это не так. По словам источника, на самом деле Ахеджакова выходит на сцену в трех спектаклях, но сейчас в «Современнике» идут другие постановки — из новогоднего репертуара.

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Что же касается звезды «Служебного романа», то ей предстоит снова участвовать в спектаклях «Современника» в конце января: именно тогда будет идти пьеса «Игра в джин», где Ахеджакова исполняет главную роль.

По материалам «РИА ФАН»

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