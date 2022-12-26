«Я была старой девой по нынешним меркам»: Подольская раскрыла подробности своего первого интимного опыта

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов и крепкой семьей. Певица уже больше 10 состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану всего год.

В новом выпуске передачи «Ваша Наташа» она призналась, что старшего сына ее уговаривал назвать Федей режиссер Федор Бондарчук.