«Я была старой девой по нынешним меркам»: Подольская раскрыла подробности своего первого интимного опыта

Наталья Подольская уже давно выступает на сцене. Она может похвастаться большим количеством хитов и крепкой семьей. Певица уже больше 10 состоит в браке с Владимиром Пресняковым. Она подарила ему двоих сыновей: Артемию уже семь лет, а Ивану всего год.
В новом выпуске передачи «Ваша Наташа» она призналась, что старшего сына ее уговаривал назвать Федей режиссер Федор Бондарчук.
Примечательно, что в гостях у Натальи была ее подруга Юлианна Караулова. Они поговорили о беременности, родах и детях. Певица неожиданно проговорилась о своем первом опыте с мальчиком. Юлианна заявила, что знает, когда это произошло.
«Я знаю, во сколько ты лишилась девственности», — сказала гостья.
«Да, я точно была старой девой по нынешним меркам. Я в 12 уже целовалась, в бутылочку играли. Я помню, что мне дико мешал нос. Этот нос Тараса. Я хотела его отгрызть. Очень мне мешал. Большой был нос», — посетовала Подольская.
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Наталья Подольская. Фото: кадр из передачи «Ваша Наташа»
А когда певица заговорила об интимном опыте, то спросила, будет ли Юлианна объяснять ребенку, что спать нужно только по любви.
«Ну давай быть честными, кто совершил этот акт по реальной любви?» — отметила артистка.
«Я», — сказала Наталья.
«И сколько вы встречались?» — уточнила у нее подруга.
«Нисколько вообще. Но я его любила! А он меня нет», — заявила певица.
«Проститутка», — пошутила Караулова.