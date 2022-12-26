Данко назвал умершего музыканта Шевченко «талантливым и ярким человеком»

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«Такие люди как звезды на небе. Когда они гаснут, то их сильно не хватает. Так и с Александром Шевченко. Он был очень талантливым и ярким человеком. Его песни очень житейские. Я надеюсь, что они будут передаваться из уст в уста», — цитирует слова Данко телеканал «360».