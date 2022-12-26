«Для нас она, к сожалению, маленькая»: Караулова подарила годовалому сыну квартиру, купленную на материнский капитал

На этот раз Юлианна стал гостей на передаче «Ваша Наташа», которую ведет Наталья Подольская. Певица рассказала, что почти всю беременность не двигалась. У нее были угрозы, поэтому ей приходилось вести не активный образ жизни. А роды прошли достаточно быстро. В роддом артистка собиралась медленной. Она успела сделать макияж и даже пожарить мясо.

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