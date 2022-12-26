«Для нас она, к сожалению, маленькая»: Караулова подарила годовалому сыну квартиру, купленную на материнский капитал

Юлианна Караулова много лет строит карьеру певицы. Она не только выступает, но и снимается для телепередач. При этом артистка уже состоит в браке. Она узаконила свои отношения саунд-продюсером Андреем Черным. А в 2021 году у них родился сын Александр. Теперь малышу уже чуть больше года.
На этот раз Юлианна стал гостей на передаче «Ваша Наташа», которую ведет Наталья Подольская. Певица рассказала, что почти всю беременность не двигалась. У нее были угрозы, поэтому ей приходилось вести не активный образ жизни. А роды прошли достаточно быстро. В роддом артистка собиралась медленной. Она успела сделать макияж и даже пожарить мясо.
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Юлианна Караулова. Фото: кадр из передачи «Ваша Наташа»
А теперь Караулова купает малыша в любви. Она даже подарила ему квартиру.
«Появилась такая возможность. В это возможности поучаствовал сын. Материнский капитал в том числе. Поэтому я подумала, что это будет честно. Я рассчитываю сделать ремонт и сдавать ее. На вряд ли мы будем там жить. Для нас она, к сожалению, маленькая. 65 квадратных метров», – пояснила певица.
Она считает, что сын переедет в свое жилье ближе к 18 годам. Артистка считает, что человек должен рано учится отвественности. А вот о моменте, когда у Александра появится девушка, она говорит с улыбкой смущения.