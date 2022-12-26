Смерти музыканта Шевченко никто не ожидал: его директор в шоке

26 декабря умер автор песен Аллегровой, Жасмин и Алсу, музыкант Александр Шевченко. О причине смерти пока ничего не известно. Директор Шевченко говорит, что об этом можно будет судить после вскрытия. На просьбу поделиться воспоминаниями об Александре директор музыканта не откликнулся: по его словам, ему сейчас не до этого.

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«Сейчас не готов: другими вопросами занят, потому что никто не ожидал, что его с нами не будет больше», — приводит слова директора телеканал «360».

По предварительным данным, у композитора оторвался тромб. Напомним, Александр Шевченко мыл музыкантом группы «Зодчие», писал песни для российских звезд. Самый известный его хит — «Будет все, как ты захочешь».