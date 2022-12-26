«Столько фильтров! Выглядит моложе дочки»: Бузова в твидовом костюме сняла видео со своей мамой, подвергшись критике

Ольга Бузова уже много лет не только ведет передачи, но и дает концерты. Она смогла стать одной из самых известных персон в России. В последнее время артистка особенно часто снимается и посещает светские рауты. Порой ее наряды удивляют поклонников. А вот 25 декабря звезда весь день провела со своей мамой Ириной Александровной.
Примечательно, что Бузова сводила маму в салон красоты, а также они посетили мюзикл «Принцесса цирка». Для такого случая она облачилась в твидовый костюм с укороченным жакетом и мини-юбкой. Лук дополнили кожаные сапоги и леопардовая шуба. Ольга покрасовалась с родительницей на публике. А вечер они уже провели в ее новой квартире.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Ольга Бузова с мамой. Фото: соцсети звезды
«Мама! Прекрасный день с мамулей: и в салон сходили, и на вкусный обед, и на мюзикл. И уютный вечер дома. Сейчас разожгу камин, и будем обниматься. Какая ты у меня красивая, люблю бесконечно», — написала звезда.
Поклонники заметили, что Бузова наложила фильтры. Многие раскритиковали артистку, а некоторые даже посмеялись над кадрами. «Как-то мама ваша выглядит моложе, чем вы», «Ну очень мило», «А зачем столько фильтров?», «Взяли и все испортили фотошопом», «Столько фильтров! Выглядит моложе дочки», — стали писать в Сети.