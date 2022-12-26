«Столько фильтров! Выглядит моложе дочки»: Бузова в твидовом костюме сняла видео со своей мамой, подвергшись критике

Примечательно, что Бузова сводила маму в салон красоты, а также они посетили мюзикл «Принцесса цирка». Для такого случая она облачилась в твидовый костюм с укороченным жакетом и мини-юбкой. Лук дополнили кожаные сапоги и леопардовая шуба. Ольга покрасовалась с родительницей на публике. А вечер они уже провели в ее новой квартире.

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