«Столько фильтров! Выглядит моложе дочки»: Бузова в твидовом костюме сняла видео со своей мамой, подвергшись критике

Ольга Бузова

Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды

Телеведущая посвятила день родительнице, которая приехала к ней из Санкт-Петербурга. Однако в Сети над звездой посмеялись.

Ольга Бузова уже много лет не только ведет передачи, но и дает концерты. Она смогла стать одной из самых известных персон в России. В последнее время артистка особенно часто снимается и посещает светские рауты. Порой ее наряды удивляют поклонников. А вот 25 декабря звезда весь день провела со своей мамой Ириной Александровной. 

Примечательно, что Бузова сводила маму в салон красоты, а также они посетили мюзикл «Принцесса цирка». Для такого случая она облачилась в твидовый костюм с укороченным жакетом и мини-юбкой. Лук дополнили кожаные сапоги и леопардовая шуба. Ольга покрасовалась с родительницей на публике. А вечер они уже провели в ее новой квартире. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Ольга Бузова с мамой. Фото: соцсети звезды

«Мама! Прекрасный день с мамулей: и в салон сходили, и на вкусный обед, и на мюзикл. И уютный вечер дома. Сейчас разожгу камин, и будем обниматься. Какая ты у меня красивая, люблю бесконечно», — написала звезда.

Поклонники заметили, что Бузова наложила фильтры. Многие раскритиковали артистку, а некоторые даже посмеялись над кадрами. «Как-то мама ваша выглядит моложе, чем вы», «Ну очень мило», «А зачем столько фильтров?», «Взяли и все испортили фотошопом», «Столько фильтров! Выглядит моложе дочки», — стали писать в Сети.

 

Читайте также