«Сумасшедшая»: Караулова раскрыла интимные подробности родов в беседе с Подольской

На этот раз Караулова стала гостьей передачи Натальи Подольской «Ваша Наташа». Она рассказала, какая у нее была беременность. Из-за угроз певица практически семь месяцев не двигалась. Она признавалась, что ей порой было сложно ничего не делать. Артистка призналась, что и роды — сложный процесс.

«В день X у меня начались схватки с утра. Я пошла, сделала укладку, сделала ногти, собрала сумку. Мне еще не было сильно больно. Ко мне приехала подружка в этот день. Андрей меня спросил, есть ли у него время, чтобы съездить на студию.

Я сказала, что есть. Он уехал на студию. Когда у меня начались схватки, приехал Андрей. Мы пожарили мясо на гриле, сделали картошечку. В тот момент, когда я села есть, у меня начались уже сильные схватки, болезненные. А моя мама стояла и вот так на меня смотрела», — поделилась Юлианна.

«Сумасшедшая», — заявила Подольская.