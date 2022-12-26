«У меня были угрозы. Я практически не двигалась»: Юлианна Караулова рассказала о непростой беременности

Также она призналась, что не разделяет популярного мнения, что беременность — это чудесное время счастья.

«Мне хочется немножечко убить всех тех, кто так говорит и транслирует в Сетях. У меня не было сильного токсикоза. Он был, но я сравниваю с тем, что было у моих подруг, и это такой лайт-режим. Но у меня были ограничения по движениям, потому что у меня были угрозы.

Низкая плацентация в том числе. Поэтому количество активности у меня было минимальное. Месяцев 6-7 месяцев беременности я практически не двигалась.

И то, я лежала меньше, чем мне было нужно. Не выдерживала нервная система. Я очень плохо спала. У меня была постоянная бессонница. Особенно на последнем месяце беременности. Я засыпала в 5-6 утра», — поделилась артистка.