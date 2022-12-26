«У меня были угрозы. Я практически не двигалась»: Юлианна Караулова рассказала о непростой беременности

Юлианна Караулова является популярной певицей. Многие знают ее со времен шоу «Фабрика звезд». В 2021 году певица вышла замуж за саунд-продюсера Андрея Черного. Они много лет строят отношения. И в мае 2021 года артистка впервые стала мамой. Теперь она растит сына Александра. При этом звезда активно выступает и уже вернулась в форму.
На этот раз Караулова стала героиней передачи «Ваша Наташа», которую ведет Наталья Подольская. Они дружат 18 лет, поэтому певица смогла с ней откровенно поговорить. Она призналась, что первые роды для нее были сложными, как и беременность.
«Я думала, что буду суперактивной и будучи беременной, и уже потом, став мамой. На практике все оказалось не так. Этот недосып — конечно, что-то с чем-то. Я не была готова, что первое время будет такой низкий уровень энергии, когда хочется лежать. Какой там спорт? Вообще не до него», — вспомнила Юлианна.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Юлианна Караулова. Фото: кадр из передачи «Ваша Наташа»
Также она призналась, что не разделяет популярного мнения, что беременность — это чудесное время счастья.
«Мне хочется немножечко убить всех тех, кто так говорит и транслирует в Сетях. У меня не было сильного токсикоза. Он был, но я сравниваю с тем, что было у моих подруг, и это такой лайт-режим. Но у меня были ограничения по движениям, потому что у меня были угрозы.
Низкая плацентация в том числе. Поэтому количество активности у меня было минимальное. Месяцев 6-7 месяцев беременности я практически не двигалась.
И то, я лежала меньше, чем мне было нужно. Не выдерживала нервная система. Я очень плохо спала. У меня была постоянная бессонница. Особенно на последнем месяце беременности. Я засыпала в 5-6 утра», — поделилась артистка.
По словам Юлианны, она потом еще себя корила за то, что была не активной, мало читала, а вот играла в игры постоянно.