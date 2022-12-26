Каникулы на Гавайях: невестка Орбакайте в шелковом мини-платье сверкнула изящными бедрами перед внуком Пугачевой

Алена Краснова уже давно стала частью звездной семьи. Примечательно, что она была соседкой Никиты Преснякова и смогла его очаровать. Пять лет они состоят в браке. В этом году внук Аллы Пугачевой уехал в США еще осенью. Многих удивило, что он уехал без жены. Однако на днях они воссоединились за неделю до Нового года.
Теперь пара проводит время на Гавайях. В соцсетях Алена поделилась красочными кадрами. Она покрасовалась в розовом мини-платье с открытой спиной на пляже. Невестка Кристины Орбакайте решила показать свои изящные формы без белья. Она не стала прятать достоинства фигуры на фоне заката. Краснова подразнила мужа, повиляв бедрами.
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Поклонники были сражены тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами.
«Такая aesthetic девчонка», «Как танцует», «Красота какая!», «Просто куколка», «Как хороша», «Никите повезло», «Выглядишь бесподобно», «Это очень смелое платье», «Ну что за идеальная картинка», — стали писать в Сети.
Алена Краснова и Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды