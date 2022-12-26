Каникулы на Гавайях: невестка Орбакайте в шелковом мини-платье сверкнула изящными бедрами перед внуком Пугачевой

Теперь пара проводит время на Гавайях. В соцсетях Алена поделилась красочными кадрами. Она покрасовалась в розовом мини-платье с открытой спиной на пляже. Невестка Кристины Орбакайте решила показать свои изящные формы без белья. Она не стала прятать достоинства фигуры на фоне заката. Краснова подразнила мужа, повиляв бедрами.

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