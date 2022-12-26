«Лучший Ипполит из всех возможных»: Бузова восторгается Киркоровым после съемок в «СамоИронии судьбы» на ТНТ

Поющая телеведущая Ольга Бухова в новогодней комедии ТНТ «СамоИронии судьбы» сыграла Галю — невесту жени Лукашина.
По сценарию в финале фильма Галя воссоединится с Ипполитом, женихом Нади. Неожиданную развязку — продолжение культовой картине «Ирония судьбы, или С легким паром» — придумали сценаристы ТНТ.
«Согласилась на эту роль, потому что у меня даже сомнений никаких не возникло. Это образ, любимый с детства. В «СамоИронии судьбы», которую вы увидите на ТНТ в новогоднюю ночь, мы немного поиронизировали, поэтому от классических героев картины будут лишь характерные черты. А вот обстоятельства будут очень неожиданными», — рассказала о проекте Ольга Бузова.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Партнером Ольги Бузовой по фильму стал поп-король Филипп Киркоров. О его актерских талантах Ольга Бузова отозвалась с пиитетом.
«Филипп прекрасно справился с ролью, это большой артист, как никто другой умеющий посмеяться над собой. Он не боится выглядеть комично. Мне кажется, что это лучший Ипполит из всех возможных», — похвалила Ольга Бузова Филиппа Киркорова.
По материалам kp.ru