«Лучший Ипполит из всех возможных»: Бузова восторгается Киркоровым после съемок в «СамоИронии судьбы» на ТНТ

Поющая телеведущая Ольга Бухова в новогодней комедии ТНТ «СамоИронии судьбы» сыграла Галю — невесту жени Лукашина.

По сценарию в финале фильма Галя воссоединится с Ипполитом, женихом Нади. Неожиданную развязку — продолжение культовой картине «Ирония судьбы, или С легким паром» — придумали сценаристы ТНТ.

«Согласилась на эту роль, потому что у меня даже сомнений никаких не возникло. Это образ, любимый с детства. В «СамоИронии судьбы», которую вы увидите на ТНТ в новогоднюю ночь, мы немного поиронизировали, поэтому от классических героев картины будут лишь характерные черты. А вот обстоятельства будут очень неожиданными», — рассказала о проекте Ольга Бузова.