Умер автор хита Алсу «Зимний сон» Александр Шевченко

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Прощание с Александром Шевченко пройдет в четверг, 29 декабря.

Напомним, Александр Шевченко для Алсу написал песни «Зимний сон» и «Первый снег», Жасмин исполняла его композиции «Прыгала через огонь» и «Ты далеко». Каждый может напеть хит «Без вины виновата я», который сделала популярным Ирина Аллегрова.

Сам же Шевченко был солистом группы «Зодчие», а в составе коллектива «Дежа-вю» исполнял суперхит «Будет все, как ты захочешь».

По материалам ТАСС