Умер автор хита Алсу «Зимний сон» Александр Шевченко

Стало известно о скоропостижной смерти 61-летнего музыканта, автора хитов Алсу, Жасмин, Ирины Аллегровой и других исполнителей, Александра Шевченко.
Новость о его смерти журналистам подтвердил друг музыканта, экс-продюсер группы «Зодчие», Александр Пономарев.
«Я сам узнал только два часа назад. <...> Да, это правда, мне дочь написала. Знаю, что он уезжал куда-то на рыбалку», — рассказал Александр Пономарев.
По информации Пономарева, у Шевченко оторвался тромб, что привело к смерти музыканта.
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Прощание с Александром Шевченко пройдет в четверг, 29 декабря.
Напомним, Александр Шевченко для Алсу написал песни «Зимний сон» и «Первый снег», Жасмин исполняла его композиции «Прыгала через огонь» и «Ты далеко». Каждый может напеть хит «Без вины виновата я», который сделала популярным Ирина Аллегрова.
Сам же Шевченко был солистом группы «Зодчие», а в составе коллектива «Дежа-вю» исполнял суперхит «Будет все, как ты захочешь».
По материалам ТАСС