Михалкова манко раскрыла телеса, распахнув одеяние из кожи: рот раскрыла, глаза спрятала (фото)

Михалкова манко раскрыла телеса, распахнув одеяние из кожи: рот раскрыла, глаза спрятала (фото)

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Актриса свела с ума всех своих подписчиков яркой фотосессией.

Юлия Михалкова устроила фотосессию на подземной парковке, принарядившись в притягательный наряд.

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

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Звезда решила при помощи облегающей юбки из кожи с диким разрезом до интимных мест свести своих поклонников с ума. И ей это, как всегда, удалось сделать!

Михалкова, позируя перед камерой, смело выдвинула стройную ножку вперед, предлагая разглядеть свои достоинства. При этом знаменитость глазки прикрыла темными очками, а ротик чувственно открыла.

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