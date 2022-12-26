Михалкова манко раскрыла телеса, распахнув одеяние из кожи: рот раскрыла, глаза спрятала (фото)

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Звезда решила при помощи облегающей юбки из кожи с диким разрезом до интимных мест свести своих поклонников с ума. И ей это, как всегда, удалось сделать!

Михалкова, позируя перед камерой, смело выдвинула стройную ножку вперед, предлагая разглядеть свои достоинства. При этом знаменитость глазки прикрыла темными очками, а ротик чувственно открыла.