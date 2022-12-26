Старинный комод, фото Виторгана и уникальные обои: новые кадры из дома на Рублевке Собчак

Так называемая журналистка Ксения Собчак продолжает хвастаться своим шикарным домом на Рублевке, пока ее товарищи и коллеги сидят в тюрьме. В понедельник светская львица выложила вторую часть видео. Бывшая ведущая «Дома-2» таким образом отрабатывает рекламный бартер, ведь она привыкла ни за что не платить.
Собчак сняла комнату шестилетнего сына Платона. В детской много книг, конструкторы Lego, а на стенах висят фотографии его отца — сбежавшего в Израиль Максима Виторгана.
Ксения в особняке также выделила отдельную комнату для дочери Константина Богомолова от брака с Дарьей Мороз. В покоях 12-летней Анны стоит французский комод XIX века, а стены украшают уникальные обои.
Показала Собчак и гардеробную, в которой хранит сотни люксовых вещей, аксессуаров и обуви.
Поклонники звезды задают только один вопрос: «Почему так называемую журналистку никто не наказывает по закону за все ее вранье?»
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