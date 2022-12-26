Так не вывалится из бикини: Севастьянова игриво дернула ножкой, зажав рукой пышную грудь, — завораживает

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, 27-летняя Каролина Севастьянова продолжает выступления.
Только на этот раз она демонстрирует, на что способна еще не в спортивном зале, а на пляже в Дубае.
Облаченная в бикини на тоненьких веревочках, Каролина Севастьянова устроила шоу прямо на шезлонге.
Рукой звезда спорта придерживала грудь, чтобы та наверняка не вывалилась из бикини, а ногой делала характерные движения туда и сюда. Зрелище простое, но способное заворожить.
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Фанаты, а в особенности их мужская часть, за подобные упражнения Каролине Севастьяновой благодарны. Очень поднимают настроение!
Каролина Севастьянова в бикини. Фото: скрин соцсети