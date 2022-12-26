«Какое счастье, что он не министр культуры»: Лолита Милявская отчихвостила Сергея Соседова в эфире НТВ

У музыкального критика Сергея Соседова реноме самого требовательного и взыскательного судьи проекта НТВ «Суперстар! Возвращение». В силу профессии он часто подвергает критике и исполнителей, и репертуар. Среди современных хитов практически нет песен, которые удовлетворяли бы вкус Сергея Соседова.

В выпуске шоу, который вышел в эфир в минувшее воскресенье, 25 декабря, ведущая проекта Лолита Милявская заметила, что будь воля Сергея Соседова, все мы слушали бы только классику.

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