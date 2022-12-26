Завравшаяся Собчак давит на жалость: «Попала в «черные списки» на ТВ»

Завравшаяся о гражданстве Израиля и «Ростехе» Ксения Собчак в последние недели делала вид, что в ее жизни ничего не произошло. Бывшая ведущая «Дома-2» цинично ходит на тусовки и хвастается домом на Рублевке, пока ее коллеги из-за нее сидят в тюрьме.
На минувших выходных светская львица и вовсе решила надавить на жалось оставшихся поклонников. Видите ли, ее поместили в «черные списки», какая несправедливость.
«В черные телевизионные списки я попала аккурат 24 числа, и на телеке не появлялась уже более года к тому моменту», — заявила она.
Но это не мешает Собчак наслаждаться жизнью и готовиться к Новому году.
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