Завравшаяся Собчак давит на жалость: «Попала в «черные списки» на ТВ»

На минувших выходных светская львица и вовсе решила надавить на жалось оставшихся поклонников. Видите ли, ее поместили в «черные списки», какая несправедливость.

«В черные телевизионные списки я попала аккурат 24 числа, и на телеке не появлялась уже более года к тому моменту», — заявила она.

Но это не мешает Собчак наслаждаться жизнью и готовиться к Новому году.

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