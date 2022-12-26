«Растолстевший Майкл Джексон»: Сергей Соседов «приложил» певца на шоу «Суперстар! Возвращение»

Популярный в прошлом исполнитель Жан Милимеров в восьмом выпуске шоу НТВ «Суперстар! Возвращение», который вышел в эфир в воскресенье, 25 декабря, исполнил хит группы «#2Маши» «Босая».

Жюри от номера пришло в восторг, хотя и почти в один голос заявило, что песня уж очень простенькая.

Музыкальный критик Сергей Соседов высоко оценил выступление Жана Милимерова, сравнив его со звездами мировой величины, при этом, правда, пройдясь по внешним данным музыканта.

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