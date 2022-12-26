Сообщил сын: в семье Елены Яковлевой случилось горе

Елена Яковлева в сериале «Склифосовский»

Елена Яковлева в сериале «Склифосовский»

Молодой человек сделал заявление.

Единственный сын звезды «Склифосовского» Елены Яковлевой Денис Шальных сообщил печальную новость. По словам молодого человека, в их семье произошло горе.

«Недавно мы взяли из приюта четырех котов, создали им максимально комфортные условия. Но один из котиков умер», — заявил он.

Что именно случилось с пушистиком — Денис не уточнил. Но поклонники помнят, как год назад парень пережил еще одну трагедию — его любимому псу сделали эвтаназию.  

В память о друге сын актрисы даже сделал татуировку и ревел навзрыд.

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