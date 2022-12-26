«Есть кровная братская потеря»: от сбежавшего из России Анатолия Белого отвернулись друзья

Известный артист, звезда МХТ имени Чехова Анатолий Белый несколько месяцев назад уехал из России. Актер обосновался в Израиле. Свое решение покинуть страну он обосновал невозможностью находиться в стране на фоне событий в мире.
Как выяснилось, позицию Анатолия Белого не поддержали даже самые близкие друзья. Белый разочарованно сообщил, что его окружение значительно поредело после отъезда.
«У меня и так было мало товарищей, но это моя история… я не умею дружить с большим количеством людей. Два-три друга мне достаточно, но я потерял их, конечно же. Есть очень близкие потери… есть практически кровная братская потеря», — поделился Анатолий Белый.
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Впрочем, кое-кто рядом с Анатолием Белым все же остался. Дружба оказалась крепче идей.
«Со мной два верных друга — один из них прилетает ко мне на Новый год», — добавил Анатолий Белый.
По материалам «Первого радио 89.1FM».