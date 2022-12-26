«Есть кровная братская потеря»: от сбежавшего из России Анатолия Белого отвернулись друзья

Известный артист, звезда МХТ имени Чехова Анатолий Белый несколько месяцев назад уехал из России. Актер обосновался в Израиле. Свое решение покинуть страну он обосновал невозможностью находиться в стране на фоне событий в мире.

Как выяснилось, позицию Анатолия Белого не поддержали даже самые близкие друзья. Белый разочарованно сообщил, что его окружение значительно поредело после отъезда.