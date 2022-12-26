Мария Кожевникова забрала детей и сбежала от мужа за границу

Мария Кожевникова улетела в Катар вместе с тремя детьми. Артистка призналась, что уже три года не была в отпуске и очень устала. Мужа с собой актриса не взяла.
«Мы остались в Катаре отдохнуть, более трех лет не путешествовали, а для меня это некая жизненная энергия. Прилетели дети, а муж остался работать, так и не смог вырваться», — сообщила она своим подписчикам в соцсетях.
Мария уже 10 лет живет с бизнесменом Евгением Васильевым. По неизвестным причинам супруги до сих пор официально не оформили отношения, несмотря на то, что у них трое детей.
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