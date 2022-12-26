Показала, чем богата: Анфиса Чехова поиграла рельефными бедрами в купальнике, «располосовавшем» ее фигуру

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова эти декабрьские дни проводит на Багамах. На экзотические острова звезда улетела, чтобы отметить свой день рождения. 21 декабря Анфисе Чеховой исполнилось 45 лет.
К этому возрасту она довела себя практически до совершенства. Анфиса Чехова довольно продолжительное время боролась с лишним весом, победила и теперь радостно демонстрирует, чем ее наградила природа.
Свои богатства - оставшуюся пышной грудь и рельефные бедра - Анфиса Чехова показала на Багамах, представ в купальнике в горизонтальную полоску, который слегка «располосовал» ее фигуру.
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Анфиса Чехова. Фото: соцсети
Под фото Анфиса Чехова рассказала, как пообщалась на Багамах со свинками, которых выращивают на радость туристам.
«Туристы платят приличные деньги, чтобы их на катере отвезли на остров потискать свинок. Которые, кстати, живут на острове только по достижении 3-х лет. Затем они становятся более агрессивными, и их увозят в неизвестном направлении. Но если вы добрая, послушная свинья, то возможно поживете на острове еще пару лет. Туристов, как ни крути, умиляют маленькие свинки, а не здоровенные хряки», - поделилась Анфиса Чехова.