Показала, чем богата: Анфиса Чехова поиграла рельефными бедрами в купальнике, «располосовавшем» ее фигуру

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова эти декабрьские дни проводит на Багамах. На экзотические острова звезда улетела, чтобы отметить свой день рождения. 21 декабря Анфисе Чеховой исполнилось 45 лет.

К этому возрасту она довела себя практически до совершенства. Анфиса Чехова довольно продолжительное время боролась с лишним весом, победила и теперь радостно демонстрирует, чем ее наградила природа.

Свои богатства - оставшуюся пышной грудь и рельефные бедра - Анфиса Чехова показала на Багамах, представ в купальнике в горизонтальную полоску, который слегка «располосовал» ее фигуру.

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