Мария Шарапова запечатлела подросшего сынишку Теодора с папой-Санта-Клаусом: рождественское фото

35-летняя теннисистка Мария Шарапова нечасто показывает личную жизнь. но в Рождество сделала исключение и поделилась снимком, на котором запечатлела мужа Александра Гилкиса и их крошку-сына Теодора.
Малыш заметно подрос, ему пять месяцев, и он уверенно держит голову, а также заметно интересуется грызунком, к которому тянет крохотные пальчики. Гилкис склонился над ним в шапочке Санта-Клауса.
«Санта великолепно справляется с заменой подгузника, кто-то знает? Счастливого Рождества!» - написала звезда спорта на рождественском фото.
Напомним, что для Шараповой сын стал первым ребенком. С Гилкисом они состоят в отношениях с 2018 года.
Мария Шарапова показала сына. Фото: соцсети