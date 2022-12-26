Мария Шарапова запечатлела подросшего сынишку Теодора с папой-Санта-Клаусом: рождественское фото

Малыш заметно подрос, ему пять месяцев, и он уверенно держит голову, а также заметно интересуется грызунком, к которому тянет крохотные пальчики. Гилкис склонился над ним в шапочке Санта-Клауса.

«Санта великолепно справляется с заменой подгузника, кто-то знает? Счастливого Рождества!» - написала звезда спорта на рождественском фото.

Напомним, что для Шараповой сын стал первым ребенком. С Гилкисом они состоят в отношениях с 2018 года.