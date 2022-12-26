Она ангел, этот разрез глаз – просто космос: Элина Камирен показала, какой красавицей стала ее дочь от Саши Задойнова

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен после расставания с Сашей Задойновым фактически одна растит дочку от него. В декабре Александре исполнилось восемь лет. Все сходятся во мнении, что девочка растет настоящей красавицей, и очень похожа на своего папу.

В микроблоге Элина Камирен поделилась новым видео с участием дочери. В кадре запечатлен фрагмент урока английского языка. Элина Камирен объясняет Александре, как правильно произносить одну из букв английского алфавита.

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