Она ангел, этот разрез глаз – просто космос: Элина Камирен показала, какой красавицей стала ее дочь от Саши Задойнова

Бывшая участница «Дома-2» Элина Камирен после расставания с Сашей Задойновым фактически одна растит дочку от него. В декабре Александре исполнилось восемь лет. Все сходятся во мнении, что девочка растет настоящей красавицей, и очень похожа на своего папу.
В микроблоге Элина Камирен поделилась новым видео с участием дочери. В кадре запечатлен фрагмент урока английского языка. Элина Камирен объясняет Александре, как правильно произносить одну из букв английского алфавита.
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«Учим английский язык», - подписала кадры Элины Камирен.
Поклонники пришли в восторг, в очередной раз заявив, что Александра - нереально красивая девочка.
«Какая красивая Александра, просто чудесная», «О боже, Элина, она ангел. Она сейчас красотка. Эти глаза, разрез глаз. Просто космос», «Очень на папу похожа», - высказались в Сети.
Элина Камирен с дочкой Александрой. Фото: скрин соцсети