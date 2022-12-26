Дело было в бане: оголившаяся Волочкова прижала к причинному месту листву и скрестила ноги

В последнее воскресенье года Анастасия Волочкова поспешила попариться в баньке. Звезда сцены это делает регулярно, но не всегда показывает, а поклонники уж очень любят смотреть за любимы занятием балерины.
«К искусству банного парения я приучена с 13 лет моим папой спортсменом. И баня для меня всегда важна в сочетании с ледяной водой. Это снимает напряжение с мышц. И в то же время сохраняет тонус.
Веники люблю дубовые, канадский дуб и пихту. Парюсь я обычно два раза в неделю. Если не позволяет время, реже», - раскрыла свои привычки балерина.
Анастасия Волочкова. Фото: соцсети
Волочкова подчеркнула, что парится при помощи пармейстеров – доверяет только двоим, которых регулярно приглашает в свою усадьбу. Фото из парной тоже прилагается: Анастасия забралась на верхний полог и скрестила ножки. Так как балерина была абсолютно топлес, то прижала к своему телу листву от веника, чтобы не засветить прелести.