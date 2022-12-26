Черная икра, гусь с начинкой, селедка под шубой: Нетребко похвасталась богатым столом на Рождество - пир в Вене

Отвернувшаяся от России в этом году Анна Нетребко регулярно хвастается своей роскошной и беззаботной жизнью в Европе. Вот и сейчас, когда пришло время празднеств, она не отошла от традиции и показала, как украсила квартиру в Вене, во что нарядилась и чем угощала гостей в католическое Рождество.
Анна Нетребко. Фото: соцсети
Нетребко любит отмечать на широкую ногу, так, чтоб пир горой, и вновь собрала у себя близких и родных, а ее богато сервированный стол просто ломился от угощений. Бутерброды с черной икрой, селедка под шубой, фаршированный яблоками гусь, на десерт – торт «Красный бархат». Все это певица с присущей ей нескромностью сфотографировала и выставила напоказ.
Анна Нетребко показала застолье. Фото: соцсети
Про себя любимую артистка тоже не забыла. Она за вечер сменила несколько нарядов, один для застолья, другой для фотосессии. Зеленое пышное (и мятое) платье с рукавами-буф и длинным шлейфом очень гармонировало с елкой.
Анна Нетребко. Фото: соцсети