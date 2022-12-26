Черная икра, гусь с начинкой, селедка под шубой: Нетребко похвасталась богатым столом на Рождество - пир в Вене

Отвернувшаяся от России в этом году Анна Нетребко регулярно хвастается своей роскошной и беззаботной жизнью в Европе. Вот и сейчас, когда пришло время празднеств, она не отошла от традиции и показала, как украсила квартиру в Вене, во что нарядилась и чем угощала гостей в католическое Рождество.