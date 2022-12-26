Звезда сериала «Маргоша» Мария Берсенева стала мамой

Актриса театра и кино Мария Берсенева, наиболее известная по сериалу «Маргоша», сообщила счастливую новость – она стала мамой. Более того, они с малышкой – у нее родилась дочка – уже дома!

«Добро пожаловать домой, дочка!» - написала актриса в соцсетях и показала метрику младенца.

Дочка родилась весом 3358 гр и ростом 56 см еще 22 декабря. Актриса до сих пор принимает поздравления.

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Напомним, что своего нынешнего мужа, то есть отца новорожденной дочки, Берсенева скрывает. Сейчас у актрисы третий брак. Также у нее есть 20-летний сын от первого мужа бизнесмена Гурама Кофенлу.