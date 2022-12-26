Каролина Севастьянова в бикини на ниточках поразила худобой: все похудело, кроме бюста!

Одна из самых красивых гимнасток страны Каролина Севастьянова давно завершила карьеру, но по-прежнему интересна людям. Сейчас она живет в Монако, оттуда улетела отдыхать на море. И снимки с пляжа не заставили себя ждать.

Севастьянова показала свою фигуру в зеленом бикини на ниточках. За последнее время она очень сильно похудела, может быть, так отразился стресс из-за перемен в личной жизни – она рассталась с бойфрендом спустя 5 лет отношений. И худоба красотки подписчикам очень бросилась в глаза. Как и внушительный бюст, который ничуть не убавил в объемах. Люди снова вернулись к подозрению, что у Каролины – искусственная грудь.