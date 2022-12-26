Новости шоу-бизнеса: Орбакайте выступила с обращением, Вайкуле отказалась от русского языка, Воля скандально пошутил

Вайкуле отказалась от русского языка

Лайма Вайкуле в канун католического Рождества поздравила своих подписчиков с праздником. Она обратилась к ним на латышском языке, отказавшись от русского. Люди признались, что впервые слышат, как артистка говорит на родном языке.

Орбакайте выступила с обращением

Кристина Орбакайте покинула Россию и сделала обращение в своей соцсети. Звезда вслед за мамой Аллой Пугачевой угодила в мошенническую схему – от ее имени близкие и друзья стали получать просьбы о помощи. Певица поспешила успокоить – у нее все в порядке, денег не требуется.

Клаву Коку выставили жадной до денег

Певица Клава Кока рассказала, как в Сети гуляет новости о якобы требовании с ее стороны 800 тысяч рублей за поздравление сиротам в Новый год. Певица призналась, что в этой истории ни капли правды.

Лоза назвал Гребенщикова врагом

Юрий Лоза высказался о таких сбежавших из страны звездах, как Борис Гребенщиков, собирающих деньги в поддержку недружественной страны. Музыкант считает, что так ненавидеть свою родину может только враг.

Павел Воля угодил в скандал

После шутки про женские понты Павел Воля громко оскандалился. Девушка из Казахстана, чье фото он использовал как иллюстрацию к оскорбительной характеристике, очень возмущена и сейчас работает с юристами, чтобы наказать обидчика.