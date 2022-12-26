Получилось откровенно: Юлия Михалкова устроила дефиле в юбке с разрезом до трусов

Экс-звезда юмористического шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова продолжает щедро делиться с подписчиками результатами новой фотосессии на парковке. За время съемок красотка сменила несколько нарядов, от праздничного до делового, секси-образа и кэжуал-аутфита.

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Во время фотосессии Михалкова облачилась в худи и юбку-карандаш с высоким, до самой промежности, разрезом. Дефилируя по парковке, красотка щегольнула голой ногой, засветив ее в распахнувшейся юбке. Пикантный кадр наделал шуму в комментариях – кто-то заметил, мол, еще чуть-чуть и трусы бы было видно!