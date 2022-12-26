Слишком роскошная: уехавшая из страны Орбакайте похвасталась своей новогодней елкой - богатая, американская!

Старшая дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте поспешила покинуть страну сразу после скандального появления на телешоу в желтом платье – тогда на программе «Дуэты» Игорь Николаев был наряжен в синий костюм, и вместе звезды напомнили сине-желтый флаг соседней страны. Разразился жуткий скандал, люди по сию пору негодуют и плюют в адрес артистов.

Сама Орбакайте как будто не заметила скандала. Она благополучно воссоединилась с семьей – мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой и отпраздновала католическое Рождество.

Скандал скандалом, а хвастовство никто не отменял – Орбакайте щегольнула в Сети своей роскошно украшенной американской елкой. Лесная красавица мерцала празднично, верхушку венчала звезда, а само дерево было до потолка в высоту.