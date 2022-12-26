Киркоров вспомнил про сбежавшую Пугачеву: икается ей под Новый год

В преддверии Нового года Киркоров вспомнил, как впервые увидел Пугачеву. Это было на праздновании в кругу родных им близких, по телевизору шел «Голубой огонек», на экране показали Аллу – на дворе шел 1976 или 1977 год.

«В «Огоньке» были все артисты, которые принимали участие в тех гастролях: и папу моего показали, и Карела Готта, и молодую певицу, которую невозможно было забыть — Аллу Пугачеву», — рассказал Киркоров.

Четвертым мужем Пугачевой Киркоров стал в 1994 году. а через десять лет их союз распался.

По материалам телепередачи «Однажды…» на НТВ