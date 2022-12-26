К маме поближе: сбежавший из страны сын Орбакайте выдал, где находится и чем теперь зарабатывает

Долгое время местонахождение Никиты Преснякова, старшего сына Кристины Орбакайте, было неизвестно. Он сбежал в сентябре из страны, по слухам перейдя пешком границу с Эстонией. Причем, в России он бросил и работу в театре, и молодую жену, и предновогодние заработки.

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Все это время его жена Алена Краснова в Москве оставалась одна. А накануне она улетела на Гавайи. Там же объявился и беглец Пресняков. Оказалось, что старший внук Пугачевой и Краснова договорились воссоединиться за океаном. В настоящее время они проводят отпуск на берегу и даже делятся снимками.

«Наконец-то вырвались с женой отдохнуть на пару дней! В последнее время очень стрельнула моя клипмейкерская сфера деятельности, так что уже мозги съезжали. Нашел идеальный вариант как успеть перегрузиться во время работы», - рассказал Никита.

Оказалось, что теперь он зарабатывает на жизнь съемками клипа. Сколько он планирует находиться рядышком с мамой, неизвестно, - о возвращении в Россию он речи не ведет.